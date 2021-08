L’indiscrezione: Eintracht, svolta Lammers. Attesa per Kostic

Come raccontato ieri sera, il Genoa aveva bloccato Lammers, lo aveva chiuso, poi nelle considerazioni di Preziosi il colpo è Caicedo con Nzola in arrivo dallo Spezia (in cambio di Destro). E così Lammers è libero di andare altrove, ulteriore conferma che i tormentoni appartengono a questa sessione di mercato. L’Eintracht (che voleva Scamacca destinato al Cagliari) si è inserito per Lammers, atteso già oggi per le visite con il placet Atalanta. una situazione che – pur parlando di ruoli diversi – può accendere la speranza Lazio di prendere Kostic. Altrimenti, i biancocelesti andranno su Zaccagni.

Foto: Twitter Atalanta