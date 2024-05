L’indiscrezione: effetto Calabro a Carrara, il rinnovo è pronto

Antonio Calabro è stato un grande protagonista a Carrara: idee chiare e vincenti. Da quando è arrivato lo scorso gennaio al posto di Dal Canto, la squadra ha fatto un salto enorme, passando dal quinto al terzo posto. Un totale di 38 punti in 17 giornate, media 2,33, 32 gol fatti e 14 subiti. Dall’avvento di Calabro la Carrarese ha fatto 8 punti in meno del Cesena che ha stracciato il campionato, ma addirittura 10 in più di Torres e Gubbio, 11 in più del Perugia, 15 in più del Pescara e 21 in più del Pontedera. Stiamo parlando della migliore terza dei tre gironi con la possibilità – dopo numeri così importanti – di continuare a sognare nei playoff. Ora è pronto lo strameritato rinnovo di contratto per Calabro, quasi sicuramente sarà formalizzato in settimana: un’altra stagione, scadenza 30 giugno 2025, il giusto premio a un rendimento straordinario.

Foto: twitter Carrarese