L’indiscrezione: Dzeko-Fenerbahce, vertice in Turchia

Edin Dzeko si avvicina sempre più al Fenerbahce. Ormai siamo entrati nella fase decisiva della trattativa, il suo agente Alessandro Lucci dovrebbe essere a Istanbul già nella giornata di domani. E poi nel giro di 48 ore, entro lunedì, si cercheranno tutti gli accordi in base a un discorso già molto bene impostato. Il Fenerbahce ha proposto un biennale da almeno 5 milioni più bonus a stagione, adesso entriamo nella fase in cui bisogna formalizzate. L’agente Lucci sarà in Turchia anche per definire l’affare Montella che, come anticipato da Gianluigi Longari, è da settimane il favorito per la panchina.

Foto: Instagram Inter