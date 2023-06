L’indiscrezione: Dzeko-Fenerbahce, stasera nuovo contatto. Gli scenari

Alessandro Lucci, agente di Edin Dzeko, è tornato in Italia dopo aver incontrato il Fenerbahce a Istanbul. Non ci sono accordi definitivi, le parti interessate stanno ragionando su un biennale da 4,5-5 milioni a stagione più bonus, evidentemente ci sono alcune cose da mettere a posto. Stasera ci sarà una videoconferenza per avvicinarsi alla chiusura della trattativa, l’agente dell’attaccante bosniaco è pronto a raggiungere nuovamente Istanbul tra domani e dopodomani se la trattativa prendesse la direzione che tutti vogliono prenda. Possiamo parlare di fumata al momento grigia, con la volontà di arrivare agli accordi definitivi entro questa settimana.

Foto: Instagram Inter