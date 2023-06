L’indiscrezione: Dzeko-Fenerbahce, siamo in dirittura

Dzeko-Fenerbahce: siamo in dirittura. In giornata il suo agente, Alessandro Lucci, ha approfondito alcune situazioni contrattuali e siamo davvero a un passo dalla definizione. Confermato il contratto biennale, le parti continueranno a lavorare nelle prossime ore in modo da trovare la totale quadratura. Ormai non ci sono più dubbi sul fatto che il gigante bosniaco si trasferirà in Turchia, al punto che potrebbe presentarsi presto a Istanbul per le visite. Dzeko-Fenerbahce: ormai ci siamo.

Foto: Instagram Inter