L’indiscrezione: Duncan-Fiorentina, tutto ok da ieri. E le visite…

Un affare chiuso già nella giornata di ieri, come vi abbiamo puntualmente raccontato. Alfred Duncan si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Accordi trovati con il Sassuolo, e operazione definita in ogni dettaglio a tal punto che le visite mediche del giocatore, che vi avevamo dato per venerdì mattina, potrebbero essere anticipate anche ad oggi pomeriggio.