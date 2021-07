L’indiscrezione: Dumfries piace all’Inter ma costa. Nessun viaggio verso Milano

Denzel Dumfries è un profilo importante, esterno destro classe 1996 del PSV, ma i costi sono importanti, All’Inter piace parecchio, ma in questo momento – come spiegato – il club nerazzurro non può fare operazioni se non in prestito con diritto di riscatto. Una situazione che, almeno per ora, toglie dai giochi Lazzari, in attesa di risposte per Bellerin e con Zappacosta sullo sfondo. Certo, le situazioni possono cambiare ma la pratica Dumfries ora è questa e non risultano viaggi in corso dall’Olanda da parte di Dumfries, in compagnia di Raiola, per raggiungere Milano.

FOTO: Sito ufficiale Psv