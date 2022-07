L’indiscrezione: Dragusin fa resistenza, ma la Juve vuole chiudere Cambiaso

Dragusin e il Genoa: una storia infinita. La vacanze, la sua resistenza, adesso l’orientamento di rifiutare il trasferimento dopo un tira e molla assurdo. Era la chiave dell’operazione Cambiaso alla Juve, un’operazione che la Juve ha intenzione di chiudere a prescindere, avendo raggiunto un accordo totale con gli agenti dell’esterno sinistro. La Juve ha già programmato le visite di Cambiaso per venerdì, in compagnia di Di Maria. Visite che Cambiaso avrebbe fatto 5-6 giorni fa se Dragusin non avesse preso tempo senza soluzione di continuità per poi mettersi definitivamente di traverso. Ma a Cambiaso la Juve non intende rinunciare.

Foto: twitter Genoa