L’indiscrezione: Donnarumma e Pettinari ko, la Ternana per ora blocca Ferrante

Alexis Ferrante dalla Ternana al Cesena era un’operazione imbastita, allo scambio dei documenti. Ma il doppio infortunio di Donnarumma e Pettinari ha costretto il club umbro a fare retromarcia, il trasferimento è stato bloccato e andrà quasi sicuramente in porto entro la chiusura del mercato, quando la Ternana avrà fatto un’operazione nel reparto offensivo. Quasi sicuramente non una prima punta ma un esterno, tuttavia per Ferrante al Cesena è solo questione di tempo.

Foto: Sito Ternana