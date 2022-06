L’indiscrezione: Djuric al Verona, accordo totale. E visite domani

Milan Djuric sarà un nuovo attaccante del Verona. La sorpresa di domenica scorsa non è più tale, nel senso che – come raccontato anche ieri – sono stati raggiunti gli accordi totali. Domani Djuric svolgerà le visite con il suo nuovo club, alle spalle una bella esperienza con la Salernitana (promozione dalla B e salvezza in A). Ora il desiderio di fare bene con il suo nuovo club, il gigante bosniaco firmerà un contratto triennale.

Foto: Twitter Serie A