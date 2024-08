L’indiscrezione: Djaló, un paio di proposte e l’ultima decisione

Tiago Djaló non ha ancora trovato la soluzione giusta per il suo futuro. Lo aveva sondato il Porto, era stato abbastanza vicino alla Roma prima che il club giallorosso virasse decisamente su Kevin Danso. Nelle ultime 48 ore sono arrivate alcune proposte da Francia, Germania e Turchia che non convincono completamente. La ricerca continuerà in attesa di una decisione definitiva. E non è così scontato che Djaló lascerà la Juventus pur avendo chiesto la cessione qualche settimana fa.

Foto: Instagram Juventus