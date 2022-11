L’indiscrezione: disastro Verona, valutazioni su Bocchetti. Gli scenari

Il Verona ha perso la decima partita consecutiva, la sesta della gestione Bocchetti. Indipendentemente dalla deroga e dalla storia del patentino, è normale che il club farà valutazioni profonde, approfittando della sosta. Il Verona è ultimo in classifica con solo 5 punti, ricordiamo che il club aveva contattato sia Ballardini che Andreazzoli, quest’ultimo proprio nelle ore che avevano portato alla promozione di Bocchetti. E che Diego Lopez era arrivato in città senza arrivare a un accordo. Ora è passato un po’ di tempo e la situazione in classifica è come minimo compromessa.

Foto: Instagram Verona