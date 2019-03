L’indiscrezione: disastro Ternana, a rischio il direttore sportivo Leone

La Ternana sprofonda, sconfitte su sconfitte, a conferma che non è l’allenatore il problema. Dall’esonero di De Canio le cose sono peggiorate, anzi precipitate. Sia Calori che Gallo non sono riusciti a fermare una crisi incredibile. Ora sotto la lente d’ingrandimento è finito il direttore sportivo Luca Leone: insufficiente il suo mercato di gennaio, poco apprezzato in generale il suo lavoro anche nella gestione. Il patron Bandecchi (che nel frattempo ha rilevato la carica di presidente dopo l’addio di Ranucci) sta valutando anche la posizione di Leone.