La Cavese ha perfezionato un colpo in entrata. Negli ultimi minuti è stato raggiunto un accordo totale per Luigi D’Ignazio, terzino sinistro classe ’98 assistito da Christian Bosco, che arriverà in prestito dal Napoli. Siamo allo scambio di documenti, già nella giornata di domani dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’affare. Un colpo importante per la difesa della Cavese.