L’indiscrezione: difensore Napoli, Kim e non solo. Il riepilogo

Il Napoli ha perso Kalidou Koulibaly, sceglierà un difensore ma con calma. Tendenzialmente alla fine delle prima parte del ritiro in corso, questa è la strategia. Oggi c’è stata una call con i rappresentanti di Kim (esentato dall’ultimo allenamento) del Fenerbahce: c’è la possibilità di chiudere con il club turco, il Napoli ha chiesto informazioni, sa che ci sono altri due club sul coreano. Il club valuterà bene, darà una risposta, non ha fretta di chiudere in poche ore, se Kim aspetterà bene, altrimenti verranno valutate altre piste. Piace Becao, viene apprezzato Bailly, possono venire fuori altri nomi, senza trascurare Milenkovic fino a quando non avrà trovato un’altra soluzione. Precisazione su Acerbi: l’abbiamo definita un’alternativa, forse è l’alternativa dell’alternativa, soprattutto la gran fretta del suo agente Federico Pastorello che lo vede sempre più separato in casa Lazio. E che non ha fin qui trovato mezza soluzione. Lo teniamo di sicuro nella lista del Napoli, ma stiamo parlando di un ultratrentenne che guadagna più di 2 milioni a stagione, ha altri tre anni di contratto. Se dovesse essere Acerbi, non sarebbe di sicuro una storia delle prossime 48 ore…

Foto: Kim Instagram