L’indiscrezione: Di Nardo-Frosinone, in agenda nuovi dialoghi

05/07/2026 | 22:56:33

Il Frosinone è piombato a sorpresa su Antonio Di Nardo lo scorso 25 giugno e sono andati avanti in modo concreto i dialoghi con il Pescara. Non ci sono ancora gli accordi totali sul costo del cartellino, gli abruzzesi chiedono circa 3 milioni, ma Di Nando vuole il Frosinone e la Serie A, la prossima settimana ci saranno ulteriori contatti per avvicinarsi all’intesa. Di Nardo ha molte richieste dalla Serie B e ci ha provato anche il Pafos, ma il Frosinone resta in vantaggio.

Foto: X Pescara