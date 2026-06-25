Esclusiva: Di Nardo, c’è la Serie A. Il Frosinone e altri due club in azione

25/06/2026 | 20:59:29

La grande stagione di Antonio Di Nardo non è passata inosservata. Quattordici gol in Serie B (e 4 assist) non sono serviti ad evitare la retrocessione del Pescara, tuttavia hanno rappresentato una grande performance per l’attaccante classe 1998. Si parla molto di diversi club di Serie B sulle sue tracce, ce ne sono tantissimi. Ma sta avanzando con forza la Serie A per Di Nardo, in modo particolare il Frosinone (proprio allo “Stirpe” giocò una partita straordinaria). Ma si sono informati anche Cagliari e Monza.

foto x pescara