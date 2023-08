L’indiscrezione: Di Francesco, il Palermo spinge ma il Lecce per ora resiste

Il Palermo vorrebbe chiudere con il botto la campagna estiva e ha fatto un’offerta importante sia al Lecce che a Federico Di Francesco. Ma non c’è ancora il via libera, semplicemente perché il club salentino vuole pensarci bene, non dimentichiamo che Di Francesco è stato protagonista contro la Lazio nella prima giornata di Serie A, segnando il gol decisivo. Saranno ore di riflessione, quindi. Nel frattempo il Palermo tiene sempre sotto controllo la pista che porta a Emanuel Vignato, trequartista classe 2000 di proprietà del Bologna.

Foto: Instagram Lecce