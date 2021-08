L’indiscrezione: Di Carmine-Reggina, incontro in corso. Offerto un triennale

Samuel Di Carmine alla Reggina. Subito dopo le 11 c’è stato un incontro tra il suo agente e il club amaranto, incontro che sta proseguendo adesso a pranzo. Vi avevamo raccontato in più occasioni che Di Carmine fosse la prima scelta della Reggina, che aveva deciso di non andare a Cremona, che aveva detto ‘no’ ad altre soluzioni. Adesso, pur avendo in pugno Tumminello, che sarà un nuovo attaccante amaranto, il club calabrese potrebbe chiudere un colpo di straordinaria importanza. Previsti aggiornamenti.

Foto: Instagram Di Carmine