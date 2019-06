L’indiscrezione: Dermaku-Parma, accordo di massima

Kastriot Dermaku lascerà il Cosenza al termine della stagione. Vi abbiamo raccontato come il difensore italo-albanese classe 1992, autore di un grande campionato alla corte di Braglia e in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, fosse finito nel mirino del Parma. Ecco la novità: nelle ultimissime ore il club gialloblù ha raggiunto un accordo di massima con Dermaku, che in precedenza aveva rifiutato tutte le proposte di rinnovo messe sul tavolo dal club calabrese e ora si prepara al salto di categoria con il Parma nel futuro.