L’indiscrezione: Demiral, no alla Turchia. Aspetta ancora l’Inter

Altre sirene dalla Turchia nelle ultime ore per Merih Demiral. Ma il difensore centrale dell’Atalanta ha detto ancora no, sarebbe arrivato un sondaggio anche dall’Arabia, ma – come ha anticipato – la sua intenzione è quella di aspettare l’Inter. Oggi i nerazzurri hanno altre priorità (i portieri e Lukaku in testa), ma hanno mandato ulteriori messaggi sull’intenzione di chiudere l’operazione. Magari trovando una formula che vada bene anche all’Atalanta.

Foto: twitter Atalanta