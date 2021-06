L’indiscrezione: delusione Catanzaro, ora c’è l’idea Gallo per la panchina

Un’altra delusione, l’ennesima per il Catanzaro nei playoff. Una partita preparata male e gestita peggio contro l’Albinoleffe, un’altra stagione in fumo. E ora? E’ possibile che, indipendentemente dagli aspetti contrattuali, Calabro possa lasciare e non essere più l’allenatore. In tal caso, un’idea porterebbe a Fabio Gallo che ha già lavorato con il dg Foresti, nell’ultima stagione sulla panchina del Potenza.

