L’indiscrezione: Dele-Bashiru-Lazio, i contatti continuano. Le ultime su Noslin e Cabal

Fisaho Dele–Bashiru verso la Lazio. Avevamo detto che questa sarebbe stata una settimana decisiva per trovare tutti accordi, manca ancora qualcosa tra il club biancoceleste e l’Hatayspor, ma a questo punto sarebbe davvero sorprendente se la trattativa saltasse. Il centrocampista nigeriano ha altre proposte, ma ha messo la Lazio in cima alla lista. Un discorso portato avanti a prescindere da Stengs, sempre più vicino ai biancocelesti, l’idea è quella di chiudere il doppio colpo. Per Bazdar, invece, siamo in una fase di stand-by. Tutto questo perché la Lazio continua a marcare da vicino la Lazio per Noslin in un’operazione che prevede il coinvolgimento del terzino sinistro Cabal. Bisogna trovare la quadra sulla valutazione, ma Noslin resta assolutamente dentro i radar della Lazio.

Foto: Instagram Dele-Bashiru