L’indiscrezione: Dele-Bashiru-Lazio, due possibili formule (una alla…Guendouzi)

Fisayo Dele–Bashiru è un promesso sposo della Lazio. Dopo giorni e giorni di trattativa, senza alcun tipo di difficoltà, adesso siamo davvero alla fase finale dell’operazione. Al punto che molto presto ci potrebbe essere lo scambio di documenti per il centrocampista nigeriano classe 2001 in uscita dal Hatayspor. La formula potrebbe essere simile a quella che la scorsa estate ha portato Guendouzi dall’Olympique Marsiglia alla Lazio, ovviamente a cifre diverse. Prestito leggermente oneroso da due milioni più obbligo di riscatto per altri 4 milioni, a fronte di una clausola di 7 milioni. Oppure, seconda possibilità, un trasferimento direttamente a titolo definivo, in ogni caso leggermente sotto la clausola. Infondate le voci che volevano la Lazio interessata a Dele-Bashiru soltanto per una richiesta di Tudor, infatti piace moltissimo anche a Marco Baroni che vede in lui le caratteristiche di Folorunsho che ha allenato a Verona. Siamo in pieno countdown.

Foto: Instagram Dele-Bashiru