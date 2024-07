L’indiscrezione: Dele-Bashiru arriva stasera. Kean, visite dopo il weekend

Confermato: Dele-Bashiru, nuovo centrocampista della Lazio, arriverà in serata a Roma per sottoporsi alle visite con il nuovo club. La Lazio aveva incassato la firma, nessun intoppo e ultimi passaggi formali. Slittano, invece, le visite di Moise Kean (inizialmente fissate tra ieri e oggi) perché la Fiorentina ha preferito che l’attaccante continuasse a lavorare in vacanza come testimoniato da un video recente. E così le visite verranno effettuate da Kean a ridosso del raduno fissato proprio per lunedì.

Foto: Instagram Juventus