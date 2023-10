L’indiscrezione: De Sanctis, errori gravi oltre il budget. La Salernitana lo ha sfiduciato

La Salernitana vive un momento che definirlo complicato è un eufemismo. Non è soltanto la classifica, pessima, ma tutto il resto. Iervolino è pentito di molte scelte, anche recentissime, ha soprattutto scaricato definitivamente Morgan De Sanctis. Il patron si è accorto con un po’ di ritardo del vero responsabile del crollo verticale, qualche copertura mediatica ha salvaguardato De Sanctis, ma le coperture finte vengono spesso smascherate e non condizionano le decisione di un patron. De Sanctis sfiduciato e ormai fuori da giochi, a meno di pentimenti che non avrebbero motivo di esistere. Lui e il suo gruppo di lavoro autori di “prodezze” indimenticabili, decine di milioni spesi -riscatti compresi – per interpreti come minimo strapagati. Il budget ristretto della scorsa estate non può essere un alibi: i direttori si vedono soprattutto nella gestione della quotidianità. Presto Iervolino deciderà se andare avanti fino a giugno oppure se sollevare immediatamente De Sanctis dall’incarico: la sfiducia è totale e certificata. E De Sanctis potrebbe essere il primo a pagare il conto che, per la verità, fin qui sta pagando soltanto Iervolino.

Foto: Instagram Salernitana