L’indiscrezione: De Rossi, incontro positivo ma lo Spezia aspetta. C’è anche Pippo Inzaghi

Daniele De Rossi ha incontrato lo Spezia, il summit è stato positivo ma non è stata presa una decisione. Il significato è chiaro: lo Spezia apprezza De Rossi, lo tiene in evidenza nella lista, ma evidentemente sta sondando un profilo più esperto. Magari Pippo Inzaghi che ha ancora due anni con la Reggina e che vuole capire il suo futuro: il club amaranto sta preparando i documenti per l’iscrizione, in attesa di fare chiarezza sulle altre vicende. Senza trascurare chi (Baroni a Lecce e Magnani a Bari) non è sicuro di restare. Lo Spezia rifletterà ancora prima di scegliere l’allenatore per la Serie B.

Foto: Roma Twitter