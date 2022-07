Ne abbiamo parlato ieri mattina, ci sono conferme. È in dirittura d’arrivo uno scambio tra Modena e Vicenza: il club emiliano avrà l’esperto difensore centrale De Maio, con lunghi trascorsi in Serie A, al Vicenza andrà il centrocampista Fabio Scarsella, uno degli artefici della promozione del Modena. In ballo è stato anche Minesso, ma alla fine nell’operazione entrerà Scarsella.

Foto: logo Modena