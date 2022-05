L’indiscrezione: de Ligt-Juve, il rinnovo e il balletto clausola

Oltre una settimana fa avevamo raccontato che non c’erano accordi totali per il rinnovo di de Ligt con la Juve. Altrimenti, nel giro di una settimana sarebbe arrivato l’annuncio, invece non ci sembra. La domanda è: de Ligt ha rinnovato? Ancora no, evidentemente.

Il successivo quesito sarebbe: la Juve vorrebbe? Evidentemente sì e ha impostato un discorso per il rinnovo dal 2024 al 2025 o al 2026 con una spalmatura dell’ingaggio attuale che – ricordiamolo, ben oltre gli stupori di rito – è di 11 milioni più bonus. La base sarebbe da 7,5-8 milioni a stagione, più o meno come quella di Pogba, il tetto massimo del nuovo corso. Il piccolo problema è la clausola di circa 120 milioni che la Juve vorrebbe abbassare di un po’ e su queste basi si lavorerà intensamente con la reciproca collaborazione. Morale: de Ligt non ha ancora rinnovato, ma si continuerà a lavorare per trovare un’intesa.

Foto: Twitter Juve