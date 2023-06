L’indiscrezione: David, il Napoli si è informato sulla valutazione

Jonathan David è il nome accostato al Napoli da almeno tre mesi a questa parte, il più gettonato. Ben oltre Beto, apprezzato ma che – con tutto il rispetto – non potrebbe essere il sostituto di Osimhen in caso di cessione dell’attaccante nigeriano. David è stato seguito a lungo da club inglesi, ma è ancora al Lille dove ha un contratto in scadenza nel 2025, esattamente come Victor. Nome in bella evidenza da tre mesi, negli ultimi giorni il Napoli si è informato sulla valutazione: 60 milioni più eventuali bonus. Incassandone eventualmente più del doppio per Osimhen, ci sarebbero i margini per approfondire in direzione David.

Foto: Instagram David