Dario Bonetti sta per tornare in panchina. Esattamente alla Dinamo Bucarest, il club che lo aveva visto protagonista già un paio di volte negli ultimi anni. Adesso sono maturi i tempi per il ritorno, gli accordi sono a un passo, presto il nero su bianco per una nuova avventura di Dario Bonetti in Romania.

Foto: Twitter Dinamo Bucarest