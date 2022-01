Nessun intoppo e via libera del Parma. Come già raccontato, Daniele Iacoponi (classe 2002) sarà un nuovo esterno offensivo del Pordenone. Il club emiliano aveva chiesto ancora qualche giorno di tempo dopo aver raggiunto gli accordi, in serata Iacoponi potrà raggiungere la nuova destinazione per svolgere le visite e mettersi a disposizione Tedino.

Foto: Twitter Parma