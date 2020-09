L’indiscrezione: Dabo verso il Benevento, c’è il via libera della Fiorentina

Dopo l’esperienza in prestito con la Spal, il futuro di Bryan Dabo è al Benevento. Nelle ultime ore è arrivato il via libera da parte della Fiorentina per il centrocampista classe ’92. Arrivato in viola nel 2018, Dabo è un centrocampista centrale dal fisico piuttosto imponente, con un passato tra Montpellier e Saint-Etienne (club dal quale la Fiorentina lo ha prelevato), oltre ad una breve parentesi al Blackburn.

Foto: Twitter Fiorentina