L’indiscrezione: da Torreira a Pjanic, le manovre e i sogni della Fiorentina

La Fiorentina ha resistito a qualsiasi tentazione per Dusan Vlahovic e siamo arrivati ormai a 8 giorni dalla con conclusione del mercato. Il club Viola, comunque, farà ancora qualcosa. Cerca una soluzione a centrocampo, piace – non da questa sessione – il profilo di Lucas Torreira, ormai in rotta di collisione con l’Arsenal.

C’è concorrenza, ma la Fiorentina ci sta lavorando anche in queste ore. Non risulta, come scritto qualche ora fa dall’Inghilterra, che la trattativa sia in dirittura, ma i discorsi sono in piedi pur essendoci altri club sull’uruguayano.

Capitolo Pjanic: è un sogno. Confermati contatti svelati qualche giorno fa da Sportitalia, il bosniaco vuole lasciare Barcellona e il club catalano lo libererebbe gratuitamente versando una parte del lauto ingaggio (circa 8 milioni). Pjanic non è in orbita Napoli, spera ancora nella Juve, ha altre proposte e la situazione è in chiara evoluzione.

Aggiornamento su Amrabat: non è incedibile ma non ci sono più contatti con l’Atalanta, situazione tra i club ormai deteriorata, dopo il trasferimento di Zappacosta dal Chelsea alla Dea. Tutto questo malgrado la Fiorentina avesse raggiunto l’intesa, ma con una formula diversa, per l’esterno ex Genoa, prima che l’Atalanta piombasse sulla preda e decidesse di acquistarlo a titolo definitivo. Una situazione, che, formula o non formula, ha compromesso i rapporti tra le due società.

Foto: Sito Arsenal