L’indiscrezione: da Ospina a Mertens, la situazione sui rinnovi

Il momento del Napoli è difficile, De Laurentiis è sceso in campo. Giusto fare il punto sulla situazione rinnovi, quelli con scadenza imminente e ci riferiamo sia a Mertens che a Ospina.

Sul folletto belga ha chiarito il numero uno del club: non ci sono accordi, ma sono state messe le basi per trovarli a fine stagione. Ovviamente non a 4 milioni e passa, l’ingaggio attuale, ma per meno della metà con l’aggiunta di bonus. Può cambiare la storia di Ospina fino a qualche settimana fa destinato a lasciare perché l’intenzione era quella di puntare su Meret. Ma potrebbe essere quest’ultimo, titolare di un anno abbondante di contratto, a chiedere di andar via. A maggior ragione dopo la disavventura di Empoli che potrebbe aver minato talune certezze. E prima di valutare il rinnovo, Meret di sicuro rifletterà non poco: situazione aperta, tenendo conto che il Napoli ha investito circa 25 milioni più bonus per prenderlo dall’Udinese. E così Ospina legittimamente resta alla finestra, il suo futuro resta da scrivere con il Napoli ancora in corsa.

Foto: Twitter Napoli