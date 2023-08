L’indiscrezione: da Arnautovic a Berardi, la differenza di mercato (oggi)

Domenico Berardi e Marko Arnautovic: sono due situazioni da monitorare. Ma il Sassuolo confida di trattenere il suo esterno offensivo, bandiera del club, l’assenza di oggi non è legata a motivi di mercato e dovrebbe arrivare un’offerta congrua da parte di un club che partecipa alla Champions per poter modificare gli scenari. Arnautovic ha avuto anche lui un problema fisico che lo ha portato a saltare l’impegno del Bologna, ma negli ultimi 4-5 giorni sono aumentati i mal di pancia. L’attaccante ha lavorato bene in ritiro ma sa che la Roma è tornata alla carica, lui sogna sempre in grande, gli piacerebbe fare un salto di qualità e ha già memorizzato con profonda delusione che il Milan – storia di qualche mese fa – non abbia approfondito. Il Bologna non vuole parlare, al momento, di cessione, intende blindare il suo attaccante, la Roma – in azione già nella primavera 2022 – lo ha messo fortemente nella lista. Non parliamo di braccio di ferro, ma della volontà del club rossoblu di non cedere di un millimetro, dipenderà anche da quanto Arnautovic dirà nei prossimi giorni e se deciderà di archiviare di andare la possibilità di andare in un grande club.

#Arnautovic piace molto al #Napoli, confermato quanto detto 6 giorni fa. Ma anche alla #Juve che cerca un attaccante con quelle caratteristiche (o con quelle di #Muriel) per dare un’alternativa importante a #Vlahovic. La #Roma c’è, più defilata come il #Milan — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 19, 2022

Foto: sito ufficiale Bologna