L’indiscrezione: da Andersen a Brekalo, le ultime sul mercato Samp

Joachim Andersen è sempre più vicino al Lione. Una pista che vi abbiamo raccontato la settimana scorsa a Sportitalia, ora il club francese spinge per trovare tutti gli accordi con la Samp per un’operazione vicina ai 30 milioni. Intanto il club blucerchiato lavora sul mercato in entrata: in mattinata vi abbiamo parlato dell’accelerata per Ruslan Malinovskyi, centrocampista del Genk, ma nelle ultimissime ore sono sorte complicazioni a causa del gioco al rialzo del club belga. Un posto di rilievo sulla lista della Samp – come anticipatovi – ce l’ha Josip Brekalo, esterno offensivo croato classe 1998 di proprietà del Wolfsburg; piace anche Verdi, sul quale c’è però il Torino in pressing. Sul taccuino blucerchiato restano sempre i nomi di Lammers e Hurtado, vecchi obbiettivi per l’attacco doriano.

Foto: Twitter ufficiale Samp