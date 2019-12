L’indiscrezione: Cutrone apre alla Fiorentina. Ecco cosa serve ora

Un’esperienza, quella al Wolverhampton, fin qui non troppo ricca di soddisfazioni. Meglio: non in linea con le aspettative di Patrick Cutrone. Ora l’attaccante sta valutando concretamente la possibilità di tornare in Italia, la Fiorentina ha fatto un sondaggio approfondito già dieci fa incassando l’apertura totale di Cutrone. C’è accordo sulla formula, prestito (magari oneroso) con diritto di riscatto, ora serve che il club inglese scenda da 20 milioni iniziali di valutazione a una cifra non superiore ai 15-16 milioni. Ci sono i margini per andare avanti.

Foto: Wolverhampton Twitter