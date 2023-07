L’indiscrezione: Cuadrado all’Inter, ecco le cifre

Juan Cuadrado si avvia a diventare un nuovo calciatore dell‘Inter. La trattativa è ai dettagli. Mancano soltanto gli ultimi passaggi sulle commissioni, ma non sarà un problema. L’esterno che si è da poco svincolato con la Juve si trova in Colombia e adesso si organizzerà per sbarcare a Milano ed effettuare le visite mediche. Aveva diversi discorsi in piedi, per esempio con il Fenerbahce ma ha aspettato perché voleva a tutti i costi una soluzione in Italia o in Premier. L’Inter l’ha accontentato: pronto un contratto da 2,5 milioni per una stagione più opzione.

Foto: Twitter Juventus