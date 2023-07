L’indiscrezione: Cuadrado-Al Shabab, margini quasi nulli. Il Fenerbahce c’è ancora

Juan Cuadrado cerca una nuova sistemazione. Nelle ultime ore è stato accostato all’Al-Shabab, abbiamo verificato e siamo arrivato alla conclusione che è una pista fredda, i margini oggi sono quasi nulla. Cuadrado sta aspettando per capire se potrà arrivare una proposta dalla Serie A o dalla Liga. Ma resta in lizza il Fenerbahce, ambiziosissimo, che aveva già presentato una proposta importante. Ora il Fenerbahce deve restare alla finestra e confidare che non si materializzi un altro club.

Foto: twitter Juventus