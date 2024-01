L’indiscrezione: Crotone, trattativa avviata per Battistini e Marrone

Il Crotone lavora in modo proficuo per chiudere due operazioni con il Lecco. Si tratta del difensore centrale Mauro Battistini, 30 anni il prossimo febbraio, e del jolly Luca Marrone, classe 1990, in quest’ultimo caso si tratterebbe di un ritorno a Crotone. Doppia trattativa bene avviata, si può arrivare alla definizione.

Foto: Crotone Calcio