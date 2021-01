Il Crotone ha individuato in Federico Bonazzoli la pedina giusta per rafforzare l’attacco. C’è il via libera della Samp, anche il Torino si stava sintonizzando in tal senso, adesso l’ultima parola spetta a Davide Nicola fresco di nomina in casa granata. Confermato l’interesse per Mattia Sprocati in uscita dal Parma, molto più di un’idea.

Foto: Logo Crotone