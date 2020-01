L’indiscrezione: Cremonese, piace Vido per l’attacco. Su Asencio…

La Cremonese non ha avuto un grande ritorno da Fabio Ceravolo e Daniel Ciofani, forse due dei più grandi rimpianti della prima parte di campionato. A maggior ragione dopo quanto speso (ci riferiamo agli ingaggi) la scorsa estate. Ecco perché la Cremonese vuole valutare la possibilità di prendere un altro attaccante: il profilo che piace di più è quello di Luca Vido ma l’ultima parola spetta al Crotone che l’ha rilevato in prestito dall’Atalanta. Su Asencio confermiamo il gradimento, ma restano i dubbi sullo scarso utilizzo negli ultimi mesi. E la Cremonese vuole un attaccante pronto. In uscita Mogos e Castagnetti.

Foto: Vido sito ufficiale Perugia