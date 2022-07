L’indiscrezione: Cremonese, manca l’accordo con Ghiglione. Ansaldi non riscalda

La Cremonese pensava di chiudere l’operazione Ghiglione, l’esterno destro in uscita dal Genoa e in scadenza di contratto, ma non è riuscita ad accelerare. Manca l’accordo con Ghiglione, forse per l’inserimento di un altro club. Intanto, ai grigiorossi è stato proposto l’esterno Ansaldi, svincolato dopo l’esperienza con il Torino. Verranno fatte riflessioni, ma al momento non è un profilo che riscalda.

Foto: Instagram Ghiglione