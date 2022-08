L’indiscrezione: Cremonese, le riflessioni su Saric

La Cremonese ha un ottimo rapporto con l’Ascoli, certificato dall’operazione che ha portato nelle Marche l’attaccante Gondo. E proprio in quell’occasione sono stati avviati i discorsi per Dario Saric, bosniaco classe 1997, reduce da un’eccellente stagione è trattato qualche settimana fa anche dalla Sampdoria. La Cremonese riflette e non ha ancora sciolto le riserve: Saric piace, ma ha spiccate doti offensive mentre il club cerca un centrocampista con caratteristiche diverse.

