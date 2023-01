L’indiscrezione: Cosenza, valutazioni su Viali

Il Cosenza ha perso ancora, a Modena, e resta in fondo alla classifica di Serie B. E la posizione di William Viali sarà oggetto di valutazioni nelle prossime ore. L’allenatore non è saldo in panchina, il pareggio ottenuto contro il Benevento in extremis gli aveva dato ossigeno. Ma adesso la sua posizione può essere nuovamente in discussione. Ricordiamo che Viali aveva sostituto Davide Dionigi sulla panchina rossoblù.

Foto: Twitter ufficiale Cosenza