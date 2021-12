L’indiscrezione: Cosenza, valutazioni in corso su Zaffaroni. Gli scenari

Marco Zaffaroni non vive un buon momento a Cosenza. Dopo un ottimo avvio, la squadra sta attraversando un periodo di involuzione e la sconfitta contro la Cremonese è l’ennesima conferma. Per questo motivo nelle prossime ore, al massimo entro domani, verranno fatte alcune valutazioni su Zaffaroni che non può certo considerarsi al sicuro. Ricordiamo che il Cosenza ha Roberto Occhiuzzi sotto contratto, in attesa delle decisioni definitive.

