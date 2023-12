L’indiscrezione: Cosenza, nuove riflessioni su Caserta

Fabio Caserta resta un allenatore a rischio. Gli ultimi due pareggi del Cosenza avevano salvato una panchina già traballante, ma la sconfitta contro il Como riavvicina la squadra alla zona playout. E la società di sicuro rivaluterà la posizione di Caserta che non può sentirsi al sicuro. In passato erano stati valutati diversi nomi, compreso quello di Fabio Liverani, presto verrà presa una decisione definitiva. Caserta potrebbe avere un’altra chance, e con la sosta in arrivo diventa inevitabile fare un punto.

Foto: sito ufficiale Cosenza