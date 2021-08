L’indiscrezione: Cosenza, infortunio per Del Favero. Torna Saracco

Il Cosenza dovrà fare a meno per diverso tempo del portiere Mattia Del Favero. L’estremo difensore, classe 1998, si è infortunato alla spalla e il club è in attesa del riscontro ufficiale sui tempi di recupero. Il Cosenza lo aveva preso in prestito dalla Juve.

Per sostituirlo il Cosenza pensa al ritorno di Umberto Saracco, estremo difensore classe 1994, che si era svincolato proprio dai calabresi e sarà lui il sostituto di Del Favero.

Foto: Logo Cosenza