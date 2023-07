L’indiscrezione: Cosenza, avanza Crespi. E poi un altro attaccante

Valerio Crespi ha lasciato il ritiro della Lazio. L’attaccante classe 2004 ha ricevuto diverse proposte nelle ultime settimane, il Cosenza sta avanzando e vorrebbe regalarlo a Fabio Caserta, ci sono discorsi bene avviati. Dopo Tutino e Mazzocchi ecco Crespi nel mirino, c’erano stati contatti già nelle scorse settimane. Ma il Cosenza vorrebbe prendere un altro attaccante: c’era un accordo abbozzato con lo svincolato Di Carmine, ma nelle ultime ore il club ha deciso di non approfondire. Resta la candidatura di La Mantia se la Spal aprisse al prestito con diritto di riscatto e se ci fosse un’intesa sull’ingaggio. Intanto, come anticipato nel pomeriggio, è stato raggiunto l’accordo con l’Atalanta per l’arrivo in prestito del centrocampista Federico Zuccon e dell’attaccante Simone Mazzocchi.

Foto: logo Cosenza